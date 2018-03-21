Редакция Amic.ru участвует в конкурсе "Журналист меняет профессию", редактор рубрики "Культура" учится на мастера художественной татуировки в одной из барнаульских студий UNITY (Строителей, 4а).

А с чего начинают изучать дело? Правильно! С истории предмета. Какие татуировки были у известных исторических личностей? На этот вопрос и решила ответить Мария Трубина.

Когда человек впервые начал украшать свое тело теми или иными рисунками, доподлинно неизвестно. По археологическим раскопкам можно сказать лишь то, что история татуировки насчитывает не менее 60 тыс. лет. Но не смотря на это, тату вызывают много споров, хотя сейчас они стали невероятно популярны. У них есть свои поклонники и противники, которые к консенсусу придут наверное нескоро. А пока люди спорят, мы предлагаем вам посмотреть, какие татуировки украшали знаменитых людей в разные эпохи.

Напомним, конкурс "Журналист меняет профессию" появился в 2015 году и за это время вошел в ТОП Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития. Среди организаторов проекта – Крафт-клуб М2, министерство образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда". Мероприятия проходят при поддержке департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.