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Президент России Владимир Путин обладает прекрасным чувством юмора, заявил руководитель международного союза КВН Александр Масляков, добавив, что глава государства может прийти на финальную игру Клуба веселых и находчивых.

"Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно", — цитирует Маслякова РИА Новости.

Напомним, что в самом начале марта Путин посетил 1/8 финала высшей лиги КВН. После выступлений президент поднялся на сцену и поблагодарил команды за актуальность тем.

"Игра была хорошая, у него было хорошее настроение", — рассказал Масляков.

Также президент международного союза КВН добавил, что Путин может прийти на финальную игру высшей лиги.