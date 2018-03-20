Жители Киева проголосовали против переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, голосование проходило с 18 января по 18 марта. В результате проголосовали более трех тысяч человек. Против переименования выступили 1 тысяча 813 человек, поддержали проект 1 тысяча 279 человек.

Напомним, почти три года назад на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Этот закон запрещает пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.