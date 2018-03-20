Фото: "Алтапресс"

Ресторан грузинской кухни "Пили-швили" откроют в апреле в самом центре Барнаула на месте бывшего мит-холла Koster. В здании, расположенным рядом с главным корпусом АлтГТУ, уже появилась вывеска и в данный момент внутри помещения ведется ремонт.

Отметим, что ранее на этом месте в самом центре города уже находилось несколько объектов. Так с 2016 по 2017 год там работал ресторан "Костер". Также на первом этаже располагалась кофейня "Свитер" и бургерная MAMA, YA POEL, которые также проработали не больше года.

Также в свое время там был ресторан мексиканской кухни "Мехико". Потом здание снесли и на его месте заработал банк "Российский кредит", но позже его лишили лицензии и финансовое учреждение прекратило свою работу.