Фото: "Алтапресс"
Ресторан грузинской кухни "Пили-швили" откроют в апреле в самом центре Барнаула на месте бывшего мит-холла Koster. В здании, расположенным рядом с главным корпусом АлтГТУ, уже появилась вывеска и в данный момент внутри помещения ведется ремонт.
Отметим, что ранее на этом месте в самом центре города уже находилось несколько объектов. Так с 2016 по 2017 год там работал ресторан "Костер". Также на первом этаже располагалась кофейня "Свитер" и бургерная MAMA, YA POEL, которые также проработали не больше года.
Также в свое время там был ресторан мексиканской кухни "Мехико". Потом здание снесли и на его месте заработал банк "Российский кредит", но позже его лишили лицензии и финансовое учреждение прекратило свою работу.
Комментарии
это кто так накреативил? подрастающее поколение PR?
букву "Ш" неправильно разместили
Место, вроде, козырное, а судьба какая-то неудалая. Все понемножку там побыли и закрылись бесславно.
Для Злая гостья, дольше всех там "Мехико" прожил, года наверно с 1995/7 по 2012 что ли если память мне не изменяет
еще одну грильницу откройте))
20.03.2018 13:09
Влад
А нынче пришли новые "бизнесмены",зачастую с папиными деньгами и без мозга.
Там с посетительницами делают шпили-вили?