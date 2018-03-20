Фото: "Алтапресс"
Ресторан грузинской кухни "Пили-швили" откроют в апреле в самом центре Барнаула на месте бывшего мит-холла Koster. В здании, расположенным рядом с главным корпусом АлтГТУ, уже появилась вывеска и в данный момент внутри помещения ведется ремонт.
Отметим, что ранее на этом месте в самом центре города уже находилось несколько объектов. Так с 2016 по 2017 год там работал ресторан "Костер". Также на первом этаже располагалась кофейня "Свитер" и бургерная MAMA, YA POEL, которые также проработали не больше года.
Также в свое время там был ресторан мексиканской кухни "Мехико". Потом здание снесли и на его месте заработал банк "Российский кредит", но позже его лишили лицензии и финансовое учреждение прекратило свою работу.
Комментарии
это кто так накреативил? подрастающее поколение PR?
букву "Ш" неправильно разместили
Место, вроде, козырное, а судьба какая-то неудалая. Все понемножку там побыли и закрылись бесславно.
Для Злая гостья, дольше всех там "Мехико" прожил, года наверно с 1995/7 по 2012 что ли если память мне не изменяет
еще одну грильницу откройте))
20.03.2018 13:09
Влад
А нынче пришли новые "бизнесмены",зачастую с папиными деньгами и без мозга.
Там с посетительницами делают шпили-вили?
старый город там был в 90-е а не мехико
место, видать, проклятое
Опомоевается место . Это типа сначала будут упаивать а потом шпилить.? У чиновников, которые эти вещи разрешают, хоть какое-то подобие интелекта имеется?
Для Злая гостья, дольше всех там "Мехико" прожил, года наверно с 1995/7 по 2012 что ли если память мне не изменяет
изменяет. Мехико не ранее 2000 открылся, а там было кафе Старый Город..
Старый город - моя молодость! Сколько пива там выпито в студенческие годы.
И пицца у них была вкусная и необычная
как убрали Мехико, так это место как отшептали.
раньше там Старый город был (Кими про пиццу верно помнит). первый крутой летник в городе. место паломничества молодежи.
потом Мехико сделали. шеф-повар там мекс реальный был. неплохо готовили для того времени.
а сейчас... хоть "Шпили-Вили" откройте, хоть "Твой дом труба шатал"... бесполезняк. для серьезного кабака там размещение неудачное - негде тупо парковаться. а бросать авто где-то вдалеке у нас народ не будет. там рядом Политех, студентота, там надо какой-то годный фаст-фуд мутить. посмотрите на стоящие рядом КФС (по Димитрова) и Грильницу (напротив) - там постоянно полно малолетних со своими мятыми 2-3 сотнями. на этом и концепцию развивать надо, не высоким ценником или классом, а проходимостью заведения и демократичной ценой.
Геноцид Эклеров
+ стопитсот )
На студентов надо упор делать в этом месте.
"Старый город" хорошо там было......эххх ностальгия замучила.
Мини-пиццы продолговатые из "Старого города" конца 90-х до сих пор могли бы составить конкуренцию
Раньше этим местом заведовала мать А. Банных... и при Старом городе, и при Мехико, а у неё опыт общепита ого-го... что щас- не ведаю. Но туда не поеду.