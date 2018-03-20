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Полиция в Бийске задержала старшеклассника по подозрению в грабеже, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
К правоохранителям обратился 40-летний житель наукограда, ставший жертвой преступления.
"Неизвестный молодой человек напал на мужчину сзади, сбил его с ног и, применив насилие, отнял все деньги. Потерпевший незамедлительно обратился в ближайшее отделение полиции и сообщил стражам правопорядка государственный номер и марку автомобиля, на котором грабитель скрылся с места преступления", — уточняют в ведомстве.
Вскоре стражи порядка задержали старшеклассника одного из коррекционных учебных заведений наукограда, состоящего на профилактическом учете органов внутренних дел.
Ранее парень привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние, но избежал наказания в связи с примирением сторон.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Комментарии
сначала чадят, потом на коленях примирение вымаливают: не губите жизнь, мне до армии полгода! меня мамадевушка ждать будут, вернусь - исправлюсь!
*чудят