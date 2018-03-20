Восьмилетней девочки Ираде Чуяшовой из Косихинского района Алтайского края проведут операцию по пересадке сердца в Индии. Об этом сообщает газета "Алтайская правда".

Как сообщает издание, в России таким маленьким детям подобные операции не делают. Поэтому ребенка отправили в Индию. Ребенок преодолел длительный перелет в 13 часов. Состояние девочки стабильное: перелет и акклиматизация прошли без осложнений. Теперь ей предстоит сложная операция по пересадке сердца.

В больнице с Ирадой находится ее мама. Во время перелета ее сопровождал алтайский детский врач-реаниматолог. В прошлом году девочку взял под свое крыло благотворительный губернаторский марафон "Поддержим ребенка". Марафон по сбору денег продолжался два года. Удалось собрать 97 тысяч рублей. Все собранные средства мама ребенка Юлия направила на поездку в Индию. Основные затраты, связанные с операцией, взяло на себя Министерство здравоохранения РФ.

Напомним, в феврале этого года алтайские врачи впервые провели операцию по пересадке сердца. Трансплантацию сердца провела бригада медиков из 20 человек. Пересадка прошла под руководством заведующего отделением кардиохирургии Краевой клинической больницы Дмитрия Александровича Ананьева.