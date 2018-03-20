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Уголовное дело возбуждено по факту падения части школьного ограждения на семилетнюю девочку в Барнауле, сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.

В рамках проводившейся доследственной проверки правоохранители усмотрели наличие в случившемся состава преступления, предусмотренного статьей УК "халатность".

"Следователи дадут правовую оценку действиям руководства школы, которое не приняло меры по своевременному ремонту ограждения", — сказано в сообщении Следкома.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что инцидент произошел 19 марта возле школы № 31, когда ребенка придавило бетонной плитой. Девочка была госпитализирована.