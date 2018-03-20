Среднемесячная номинальная зарплата одного работника в Алтайском крае за январь 2018 года составила 22 546 рублей. Это на 10,6 % больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Алтайкрайстат.
Как следует из материалов, больше всего в процентном отношении выросла зарплата работников, занятых в сфере спорта, отдыха и развлечений (+ 30,9%), производстве текстильных изделий (+ 25,6%), металлургическом производстве и образовании (в каждом случае на 23,1%), здравоохранении и соцуслугах (+23,2%).
При этом еще более внушительные цифры отмечаются по таким направлениям как деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (в 1,7 раза), а также производство одежды (в 1,6 раза).
Если говорить об абсолютных цифрах, то больше всего в январе 2018 года зарабатывали работники железнодорожного транспорта, занятые в сфере грузовых перевозок — 49 121 рубль. Далее расположились железнодорожники, занятые на междугородных и международных пассажирских перевозках (37 320 рублей). Затем следуют работники из финансовой и страховой сфер (34 592 рубля). Высокие показатели в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий (33 274 рубля), прочих транспортных средств и оборудования (32 858 рублей), металлургии (32 527 рублей), добыче полезных ископаемых (32 224 рубля).
Всего в январе 2018 года были учтены данные по зарплате 609 372 работников в Алтайском крае.
Добавим, инфляция в регионе за первые два месяца 2018 года составила 0,7 %.
Комментарии
Как попасть в сотрудники железнодорожного транспорта?
уже поздно, у Грудинина 23%
Хорошо, что мы живем в регионе с постоянно растущими зарплатами и развивающейся экономикой! А то толклись бы в последней десятке самых нищих регионов.
это называется мастерство придумывать заголовки)
не во всем Алтайском крае, а у отдельных категорий работников в Алтайском крае произошло увеличение зарплаты. а звучит так, будто у всех. не вводите людей в заблуждение.
Да и сотрудники ржд работают в управлении ржд, ну, может, ещё машинисты, если больше поездок набирают.
да это махинация с цифрами. зарплаты реальные понизилиь. официальную часть заставили платить в большем размере - мрот подняли потому что. соответственно и налогов больше. но фонд зар платы никто не повышал. просто люди стали меньше получать реально т.к. налоги стали с (прибавленной) части платить. Итого уменьшение зарплаты.
23 откуда у него же 11%