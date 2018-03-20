Среднемесячная номинальная зарплата одного работника в Алтайском крае за январь 2018 года составила 22 546 рублей. Это на 10,6 % больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Алтайкрайстат.

Как следует из материалов, больше всего в процентном отношении выросла зарплата работников, занятых в сфере спорта, отдыха и развлечений (+ 30,9%), производстве текстильных изделий (+ 25,6%), металлургическом производстве и образовании (в каждом случае на 23,1%), здравоохранении и соцуслугах (+23,2%).

При этом еще более внушительные цифры отмечаются по таким направлениям как деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (в 1,7 раза), а также производство одежды (в 1,6 раза).

Если говорить об абсолютных цифрах, то больше всего в январе 2018 года зарабатывали работники железнодорожного транспорта, занятые в сфере грузовых перевозок — 49 121 рубль. Далее расположились железнодорожники, занятые на междугородных и международных пассажирских перевозках (37 320 рублей). Затем следуют работники из финансовой и страховой сфер (34 592 рубля). Высокие показатели в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий (33 274 рубля), прочих транспортных средств и оборудования (32 858 рублей), металлургии (32 527 рублей), добыче полезных ископаемых (32 224 рубля).

Всего в январе 2018 года были учтены данные по зарплате 609 372 работников в Алтайском крае.

Добавим, инфляция в регионе за первые два месяца 2018 года составила 0,7 %.