Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военную службу, сообщает РИА "Новости".
Этот приказ прокомментировал для RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что цель таких сборов — дать возможность военнослужащим запаса подтвердить и обновить свои навыки. Каждый год для этого привлекается около пяти тысяч человек.
"Они снимают с хранения боевую технику, выходят на полигон, выполняют задачи в соответствии с решением командира, потом возвращают технику на базы хранения. Обслуживают ее, заправляют маслом, керосином или бензином", —сказал он.
По словам Литовкина, такие приказы глава государства подписывает каждый год. Привлеченные к военным сборам получают среднюю заработную плату на своих рабочих местах, а также денежное содержание от Минобороны в зависимости от военной специальности.
Комментарии
Не к добру.....
...подтвердить и обновить свои навыки
А так-же потерять работу, пролететь с ипатекой или каким другим кредитом.
Месный, ты почему от лекарств, назначенных врачем, отказался?
Всё по клипу... Сейчас ещё голубых на передержку обяжут брать...