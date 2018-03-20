Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военную службу, сообщает РИА "Новости".

Этот приказ прокомментировал для RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что цель таких сборов — дать возможность военнослужащим запаса подтвердить и обновить свои навыки. Каждый год для этого привлекается около пяти тысяч человек.

"Они снимают с хранения боевую технику, выходят на полигон, выполняют задачи в соответствии с решением командира, потом возвращают технику на базы хранения. Обслуживают ее, заправляют маслом, керосином или бензином", —сказал он.

По словам Литовкина, такие приказы глава государства подписывает каждый год. Привлеченные к военным сборам получают среднюю заработную плату на своих рабочих местах, а также денежное содержание от Минобороны в зависимости от военной специальности.



