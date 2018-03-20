Фото: ТНТ

Известные барнаульские исполнители Глеб Пикалов и Александр Волокитин, которые успешно выступили в первом туре нового телевизионного проекта "ПЕСНИ" на канале ТНТ, стали гостями эфира радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле.

Во время эфира дуэт исполнил для слушателей радиостанции свой хит "Мотивы" с которым они успешно выступили в первом туре проекта "ПЕСНИ". Эфир с их участием можно было наблюдать 17 марта. Тогда их похвалили члены жюри о особенно Павел Воля.

Пикалов и Волокитин выступают вместе уже около 10 лет. В Барнауле они известны как исполнители кавер-версий известных песен, а также авторских работ. Глеб Пикалов является ведущим НАШЕ Радио Барнаул (106,4 FM), а Александр Волокитин стал известен после проекта "Битва хоров".

Смотрим на выступление наших ребят в эфире "Эхо Москвы" в Барнауле. В ближайшее время ждите на сайте Amic.ru интервью с музыкантами.



