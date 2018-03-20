Фото: vk.com/barneos22
Подробности ЧП, связанного с падением бетонной плиты на первоклассницу в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Напомним, что этот чудовищный инцидент произошел 19 марта у школы №31. Пострадавшая девочка была госпитализирована, СКР начал проверку. 20 марта стало известно, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).
Согласно информации следствия, часть ограждения школы упала на возвращающуюся домой первоклассницу около 16:30. Девочка была госпитализирована в городскую больницу.
В СКР полагают, что ЧП случилось ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. В частности, не были предприняты своевременные меры к ремонту ограждения, имеющего следы коррозии сварных швов.
"В настоящее время осуществляются комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц общеобразовательной школы, ответственных за безопасное нахождение детей на территории школы",- добавляют в правоохранительном ведомстве.
Расследование находится на контроле руководства краевого управления СКР.
Комментарии
Судя по фото, плита довольно далеко от пешеходной дорожки. Зачем там гуляла?
Судя по фото, плита довольно далеко от пешеходной дорожки. Зачем там гуляла?
Что бы ты поумничать здесь могла
Мне тоже не понятно, зачем она туда пошла? На улице полно мест, где ребёнок может покалечиться, если он слишком мал, чтобы это понимать, нужно ходить по улице только в сопровождении взрослых
Мне тоже не понятно, зачем она туда пошла?
да какая разница, что она там делала
вряд-ли расшатывала бетонный забор
20.03.2018 14:10
дарья
Судя по фото, плита довольно далеко от пешеходной дорожки. Зачем там гуляла?
20.03.2018 14:29
- гость -
Мне тоже не понятно, зачем она туда пошла?
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Девочка возвращалась домой из школы. Была с отцом, не гуляла сама по себе. По словам отца и других свидетелей, подошла к сугробу, чтобы снегом очистить от грязи ботинки. В этот момент плита и рухнула. Удовлетворили любопытство?
Страшная трагедия. Девочке выздоравления, родителям терпения.