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Подробности ЧП, связанного с падением бетонной плиты на первоклассницу в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Напомним, что этот чудовищный инцидент произошел 19 марта у школы №31. Пострадавшая девочка была госпитализирована, СКР начал проверку. 20 марта стало известно, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

Согласно информации следствия, часть ограждения школы упала на возвращающуюся домой первоклассницу около 16:30. Девочка была госпитализирована в городскую больницу.

В СКР полагают, что ЧП случилось ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. В частности, не были предприняты своевременные меры к ремонту ограждения, имеющего следы коррозии сварных швов.

"В настоящее время осуществляются комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц общеобразовательной школы, ответственных за безопасное нахождение детей на территории школы",- добавляют в правоохранительном ведомстве.

Расследование находится на контроле руководства краевого управления СКР.