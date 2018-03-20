Движение будет ограничено на алтайской трассе Р-256 в общей сложности на шесть часов в среду, 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Движение будет ограничено с 17.40 до 20.40 на автодороге "населенный пункт Косиха – а/д Косиха "Р-256";

с 20.50 до 23.50 будет ограничено движение на автодороге "(стелла Колоски) – а/д Косиха – "Р-256";

с 20.50 до 23.50 будет ограничено движение на автодороге "(н.п. Украинский) – а/д "Р-256" (граница Косихинского и Первомайского района).

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.