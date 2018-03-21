Путин получил то, чего все ждали. Жириновский, Грудинин "подрастеряли" политического веса. Сурайкин так и не продвинулся. А что Титов? Об этом и не только в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле в беседе с корреспондентом портала Amic.ru рассказал алтайский политолог, доцент кафедры политологии Алтайского госуниверситета Сергей Асеев.

Корреспондент: Итак, Россия наконец-то выбрала президента. Наконец-то, потому что последние пару месяцев об этом только и шла речь. Политики, спортсмены, артисты и даже космонавт призывали нас исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. От рекламы рябило в глазах. Телефоны устали от SMS то от ЦИК, то от Госуслуг. Даже с сайта налоговой напоминания приходили. Как вы думаете, вложения оправданы?

Сергей Асеев: Стратегическая цель была достигнута. Президент получил абсолютное большинство. Даже не столько по процентам, столько по физическому числу избирателей. Те 56 млн, проголосовавших за Владимира Путина, — это более 50% от числа всех зарегистрированных избирателей. Этот новый, существенный кредит доверия не имеет аналогов в рамках истории современной России.

Все заинтересованные в кампании субъекты будут оценивать ее для себя положительно.

Результат Путина в Алтайском крае соответствует ожиданиям (64,66%). В 2012 году результат был ниже почти на 7%.

Корр.: А явка в 65,4% — это хороший показатель для Алтайского края?

С.А.: Да, для нашего региона это сильный рывок.

Корр.: Как вы думаете, почему Алтайский край проголосовал за Путина больше (64,66%), чем в 2012 году (57,35%)? Это российская тенденция или тут есть местные особенности?

С.А.: Это российская тенденция. На кампании-2018 мобилизация была обусловлена беспрецедентным внешним давлением. Удачно совпало, что это произошло именно перед выборами.

Хотя была опасность, что теледебаты повлияют на рост апатии населения. Дебаты не дали ничего, кроме удивления и отторжения воспитанных и образованных людей. Дебаты показали, что в них неплохо чувствуют себя профессиональные артисты политического жанра. Это очень плохо воспринималось теми, кто не был готов к столь деструктивному ходу

Корр.: О чем говорит результат Павла Грудинина (шел на выборы от КПРФ), который в ряде регионов получил хорошие показатели?

С.А.: Это посыл населения федеральной власти, которая просит обратить внимание на социально-экономическое положение в регионах. Как сказал один мой знакомый, на этих выборах большинство голосуют не за Грудинина, и, тем более, не против Путина, они просто голосуют против условий, в которых оказались.

Если проводить аналогию с 2012-м по коммунистам, то для них рейтинг намного ухудшился. На прошлых выборах президента кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов был близок к отметке 20% в более чем 30 регионах. Сейчас — в единичных регионах. Объективно электоральная поддержка у левых сил уменьшилась. Грудинин во многом упустил голоса, показав слабое владение проблематикой в рамках внешней политики.

Корр.: А если бы на выборы пошел Зюганов?

С.А.: Рейтинг Зюганова перед выборами мониторили, он был достаточно проблемным. Если бы он пошел на выборы, то, скорее всего, набрал бы не больше Жириновского.

Корр.: Как оцените результат Владимира Жириновского?

С.А.: Жириновский свои 7% подтвердил, но не столько в рамках личного рейтинга, сколько партийного. Он сразу акцентировал внимание, что его не интересует карьерная составляющая. Призывал население голосовать за него, чтобы поддержать партию.

Корр.: Кто в Алтайском крае голосовал за Ксению Собчак (0,99%)? Молодежь?

С.А.: Да, она воплощает молодежный протест и протест больших городов. Ее прорыв в рамках либеральной среды связан с тем, что Григорий Явлинский вел очень пассивную кампанию. Его абстрактные тезисы больше находили раскрытие в заявлениях Собчак. Слышали, Собчак и Гудков будут формировать новую партию, "Партию перемен"? Так вот теперь вопрос: по идеологии это будет партия на смену "Яблоку" или даже более радикальная в рамках либерального, чтобы подобрать запрос молодежи.

Корр.: "Справедливая Россия" на выборы не пошла, кандидата не выдвигала. Они публично заявили о поддержке Путина. Но была во время кампании реальная поддержка от них?

С.А.: Все поведение партии на федеральном уровне, да простят меня местные справедливороссы, свидетельствует о глобальном кризисе ресурсов. Плюс низкий рейтинг популярности их лидера. Возникает вопрос об эффективности проекта. "Справедливая Россия" сегодня в подвешенном состоянии.

Корр.: А что Титов? А с ним Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и уже упомянутый Григорий Явлинский. В Алтайском крае они набрали в пределах 0,6%.

С.А.: Они выполняли технические функции. Их общий итог показывает, что они отстаивали интересы определенных социальных групп, либо осуществляли некие технологические запросы.

Явлинский всю кампанию вел только на упоминании своих былых заслуг. В ходе дебатов постоянно передавал эстафетную палочку Собчак. И потолок либерального уровня — 3%, они, по сути, разделили пополам, но лидерство осталось за Собчак.

Бабурин присутствовал в рамках абстрактных идей морально-нравственного плана, что можно рассматривать только как персонализированный проект.

Сурайкин — просто кандидат-спойлер и никаких долгосрочных перспектив его качественного участия в следующих кампаниях ожидать не приходиться.

Титов использовал аргумент против идеи левых сил — он предлагал эффективную экономику. Но выступал именно как представитель крупного бизнес-сообщества.

Корр.: Что дал Максиму Сурайкину его визит в Алтайский край перед выборами? Ведь он один из двух кандидатов, кто доехал до нашего далекого, провинциального региона. Первым был Грудинин.

С.А.: Это была просто технологическая обкатка информационного шлейфа вслед за поездками Грудинина.

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Корр.: Как вы оцениваете довольно мощную агитацию идти на выборы: голосование за благоустройство, мероприятия для родителей в школах в этот день, конкурсы и раздача бесплатных посещений в бассейны для молодежи. Вы сторонник того, чтобы на избирателей так привлекать на участки?

С.А.: Это вызывало много вопросов, технологии были на грани. Но этот не совсем удачный креатив все равно намного лучше, чем жесткий административный прессинг.

Корр.: Чего россиянам ждать после выборов?

С.А.: У населения есть запрос на более жесткий контроль за поведением региональных элит, расходованием денег. Например, в Дагестане, высокий рейтинг поддержки президент получил на фоне того, что был наведен порядок по отношению к региональной элите. Думаю, работа будет вестись в этом направлении.