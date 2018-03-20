Портал Amic.ru проводит очередной конкурс — победитель получит билеты на предпоказ боевика "Тихоокеанский рубеж 2", который пройдет 21 марта в кинотеатре Арена, в зале IMAX (​12+).

Условия розыгрыша просты. Вы должны:

1. Найти буквы в новостях, которые опубликованы на ленте за 20 марта (буквы выделены красным цветом);

2. Собрать из букв слово и прислать слово на почту konkurs@amitel.ru

3. Дождаться нашего звонка и получить приз!

Мы ждем ваших писем. Победителя, который и получат подарок от редакции, определит генератор случайных чисел.

Предпоказ пройдет в кинотеатре Арена, в зале IMAXАдрес: Павловский тракт, 188

Перед сеансом гостей ждут развлечения, конкурсы и подарки от Европы Плюс Барнаул и сети "Киномир"

Начало программы в 19.00, сеанс в 20.00

12+