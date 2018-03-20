В Алтайском государственном техническом университете побывали сотрудники научно-исследовательского фонда Бруно Кесслера и университета Тренто (Италия) Андреа Томази, Джованни Манзини, Марио Гуидотти и Россано Албатичи. Итальянские коллеги заинтересованы в развитии сотрудничества с АлтГТУ в реализации совместных проектов в сфере информационных технологий и строительства.

"Мы сотрудничаем с университетом Тренто и некоторыми производственными партнерами Италии. Одно из направлений – проекты, направленные на автоматизацию технических процессов, таких, как "Умный дом", – рассказывает Евгений Зрюмов, проректор по стратегическому развитию, научной и международной деятельности АлтГТУ. – Несколько лет назад в партнерстве с итальянской строительной компанией и университетом Тренто в Центральном районе г. Барнаула возвели малоэтажное здание с высоким уровнем теплоэффективности. Ученые двух университетов разработали конструктивную систему, планировочное решение, проект и облик дома, а итальянская фирма занялась строительством надземной части здания. Эксперимент продлится несколько лет. Сейчас необходимо прорабатывать новые этапы взаимного сотрудничества. В том числе, нам очень интересны проекты в сфере создания искусственного интеллекта для развития различных отраслей, системы распознавания образов и речи, а также проекты, направленные на автоматизацию технических процессов".

Во время встречи стороны обсудили возможность возведения на территории Алтайского края еще одного малоэтажного индивидуального дома с применением инновационных технологий и материалов, а также принципов "зеленого" строительства. Также прошло обсуждение совместных научно-исследовательских проектов для участия в образовательной программе Erasmus+.