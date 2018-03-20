Сегодня НАШЕ Радио это радиостанция не только для тех, кто знает и любит русский рок. Это радио для всех свободолюбивых и неравнодушных людей.

Этой весной радиостанция подготовила необычный проект: "Шоу VS Бизнес".

НАШЕ Радио Барнаул в рамках сотрудничества с музыкальной школой – студией Rock School создали первый в Барнауле рок-битву "Шоу VS Бизнес". В яркой борьбе примут участие две команды:

Команда шоуменов: 5 известных ведущих города, чьи лица и голоса знают и узнают.

Команда бизнесменов: 5 успешных предпринимателей, владельцев крупных компаний Барнаула.

На протяжении двух месяцев все участники пройдут обучение в школе–студии Rock School по игре на музыкальных инструментах и подготовят ряд известных композиций в жанре русского рока.

По окончанию курса, 20 мая, в Bar Che Guevara состоится грандиозный отчетный гала-концерт, в котором команды Шоу и Бизнеса представят на суд зрителей и жюри, подготовленные ими песни. Также в концерте выступят участники проекта НАШЕ 22 (барнаульские авторы и исполнители собственных песен).