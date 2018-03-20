Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продолжит свою работу после президентских выборов. Об этом пишет Regnum.ru.

Титов отметил, что его выбрали летом прошлого года. Он подчеркнул, что к его работе "пока никаких вопросов не возникало".

По словам Титова, ему поступает большое число обращений от предпринимателей, и потому дел в рамках занимаемой должности у него достаточно.

Выборы президента России прошли 18 марта. По итогам обработки 99,9% бюллетеней, победу на выборах одерживает действующий президент России Владимир Путин с результатом 76,68%.