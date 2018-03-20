Стало известно, кто заменит дорожные знаки в Барнауле за 40 миллионов

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Стало известно, кто выиграл аукцион по замене и установке дорожных знаков в городе Барнауле в 2018 году. Соответствующий аукцион провели на сайте Госзакупки 19 марта. Согласно информации, группа компаний "Дорожные знаки Алтая" стала победителем аукциона по установке и содержанию знаков, нанесения разметки и монтирование ограждения. Сумма контракта около 40 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, "Дорожные знакам Алтая" предстоит отремонтировать около 3 тысяч знаков в Барнауле, а также установить еще около 1,6 таких объектов. Также компания должна начертить 57 тысяч квадратных метров отметки и установить 9 тысяч квадратных метров термопластика.

"Дорожные знаки Алтая" — фактически единственная организация в регионе, способная выполнять такого рода работы. Компания неоднократно выигрывала все значимые аукционы. Любопытно, что в конце прошлого года активисты сообщества "Шпиль" обвинили "Дорожные знаки Алтая" в исполнении контракта задним числом.

Речь идет об установке ограждений в центре города, которые должны были установлены по документам в августе 2017 года, а по факту их установили в начале декабря. Тогда в компании это объяснили, что согласно условиям контракта, на текущий год монтаж дорожных ограждений был запланирован в 10 местах, в том числе на проспектах Строителей и Социалистический. Планы по установке ограждений в указанных местах были сформированы в 2016 и не учитывали объёмов по установке ограждений. В итоге пришлось в спешке устанавливать пешеходные переходы вблизи барнаульских школ после поручения губернатора Карлина. Поэтому планы были скорректированы.