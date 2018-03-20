В Международный день театра, который отмечают 27 марта, МТА проведет день открытых дверей. Программа для зрителей начнется утром и продлится до самого вечера.

В 11:00 театр ждет детей в возрасте от 6 до 12 лет, их приглашают поиграть в сказку "Про Крошечку-Хаврошечку" в уютно оформленном зале "Пятый угол". Историю про тех, кто живет в доме, прячется в сугробе, поет в лесу, рассказывает артистка МТА Любовь Хотиёва, к участию в действии она привлекает маленьких зрителей, которые усаживаются кружком на подушках. Дети сначала прячутся в “сугробе”, копируют звуки леса, рассматривают предметы старинного русского быта и играют с ними. А в конце рассказа, созданная искусными руками актрисы, появляется Коровушка.

"Этот необычный персонаж неизменно вызывает у ребят восторг, а история про Крошечку-Хаврошечку — сочувствие к нелегкой судьбе девочки из сказки", — говорят в театре.

В14:00 праздник продолжат молодые артисты театра: они поделятся своими знаниями и секретами актерской профессии. В Музее на 1 этаже, в фойе 2 этажа и классе Школы-студии МТА для зрителей, пришедших посмотреть спектакль "Сказка о царе Салтане", будут проведены мастер-классы по хореографии, сценической речи и актерскому мастерству.

В 15:00 на Камерной сцене театра начнется "Сказка о царе Салтане". А в 16:15 для тех, кто пришел на вечерний спектакль, будет проведена экскурсия по закулисной части театра. Гости смогут увидеть, где создаются декорации и реквизит для спектаклей, как шьют костюмы для артистов, где хранится история театра.

В 17:00 начнется спектакль по рассказам Василия Шукшина "Охота жить". В основу легли четыре произведения: "Артист Федор Грай", "Хмырь", "Срезал", и "Охота жить".

Кроме того, в фойе зрителей будут встречать известные персонажи, которые помогут найти нужные площадки. Перед каждым пройдет фотосессия со сказочными героями.