Всемирно известный бренд джинсовой одежды MAVI представил в Барнауле свою новую коллекцию. В этом сезоне марка предложила своим поклонникам SUPER MAVI — коллекцию, созданную из джинсовой ткани, которая ориентирована на удобство, качество и комфорт.
В женской линейке представлен огромный выбор джинсов с высокой талией, находящихся на пике своей популярности. Не обошлось и без классических моделей со средней и низкой посадкой.
Перламутровые украшения, детали джинсовой оборки и специальные графические отпечатки, яркие вышивки, вар 80-ых – все это нас ждет в новом сезоне.
Мужская коллекция фокусируется на классических и узких силуэтах, с потёртостями и рваностями.
Магазин-салон MAVI
Барнаул, ул. Димитрова, 85а
тел. (3852)36-98-99