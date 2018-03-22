Всемирно известный бренд джинсовой одежды MAVI представил в Барнауле свою новую коллекцию. В этом сезоне марка предложила своим поклонникам SUPER MAVI — коллекцию, созданную из джинсовой ткани, которая ориентирована на удобство, качество и комфорт.

В женской линейке представлен огромный выбор джинсов с высокой талией, находящихся на пике своей популярности. Не обошлось и без классических моделей со средней и низкой посадкой.

Перламутровые украшения, детали джинсовой оборки и специальные графические отпечатки, яркие вышивки, вар 80-ых – все это нас ждет в новом сезоне.

Мужская коллекция фокусируется на классических и узких силуэтах, с потёртостями и рваностями.

Магазин-салон MAVI

Барнаул, ул. Димитрова, 85а

тел. (3852)36-98-99