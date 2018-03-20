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Экс-президент Франции Николя Саркози задержан в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года, передает РИА Новости со ссылкой на газету Le Monde.

Саркози поместили под стражу в здании судебной полиции в Нантере.

Отмечается, что он был задержан на срок до 48 часов, в течение которых ему могут предъявить обвинение.

"Интерфакс", в свою очередь, пишет, что расследование по "ливийскому" делу было начато в 2012 году.

Ранее в СМИ были опубликованы документы, в которых речь шла о якобы передаче со стороны ливийского режима 50 миллионов евро на нужды выборной кампании Саркози.