Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль провалился в яму на дороге на улице Взлетной в Барнауле днем во вторник, 20 марта.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Жертва весны и дорожных ям попалась в ловушку при заезде во двор дома по адресу: Взлетная, 32", — отмечает автор заметки.

Автомобилистов призывают быть внимательнее и осторожнее.