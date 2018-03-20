Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль провалился в яму на дороге на улице Взлетной в Барнауле днем во вторник, 20 марта.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Жертва весны и дорожных ям попалась в ловушку при заезде во двор дома по адресу: Взлетная, 32", — отмечает автор заметки.
Автомобилистов призывают быть внимательнее и осторожнее.
Комментарии
Надо не автомобилистов призывать быть внимательными и осторожными, а требовать от властей порядка! Пока власти не поймут, что они имеют обязательства перед налогоплательщиками, так и будет бардак...