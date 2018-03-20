Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскивают водителя Hummer, который открыл стрельбу по полицейским и скрылся. Об этом пишет РИА "Новости".

ЧП произошло ночью 20 марта на Коломяжском проспекте. Машину задержали полицейские для проверки документов. Затем они попросили 56-летнего водителя открыть багажник для осмотра, а тот начал стрелять — по предварительным данным, из травматического пистолета.

В ответ на эти действия полицейские несколько раз выстрелили в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся. Полицейские начали погоню и нашли автомобиль без водителя на улице Горной. В результате инцидента никто не пострадал.

Личность водителя установлена.