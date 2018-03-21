Легендарный фестиваль GrelkaFest, который ежегодно проходит в Шерегеше, в 2018 году стартует 6 апреля и закончится 15-го. По словам организаторов, у гостей будет два уикенда и полная неделя сплошного праздника.

В программу войдут традиционные спуски в карнавальных костюмах и купальниках, конкурс красоты среди сноубордисток и горнолыжниц Miss Sheregesh, музыкальный фестиваль Open-Air, парад диджеев, концерт-квартирник в баре Grelka, вечеринка в клубе Bunker, фестиваль красок и многое другое. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

А пока вы смазываете лыжи и сноуборды, Amic.ru предлагает зарядиться правильным для фестиваля настроением и посмотреть фото самых красивых девушек с предыдущих GrelkaFest.