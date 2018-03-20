Актера Валерия Гаркалина выписали из больницы, сейчас он находится дома, сообщает газета "Комсомольская правда".

Напомним, о госпитализации актера стало известно в конце февраля. Гаркалин почувствовал себя плохо во время спектакля "Страсть Аполлона". Врачи диагностировали у 63-летнего артиста воспаление легких.

Сообщалось о том, что актера держалась высокая температура. После реанимации Гаркалина перевели в общую палату.

Российский артист Валерий Гаркалин запомнился зрителям по ролям в фильмах "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", а также в ряде сериалов, таких как "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".