Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравления главе российского государства. Об этом пишет РИА "Новости".

"Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами. Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе", — отметил официальный представитель Кремля.

"Утро вечера мудренее", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп не планировал звонить с поздравлениями Владимиру Путину.