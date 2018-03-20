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Глава Барнаула Сергей Дугин распорядился поставить на особый контроль вопрос, связанный с угрозой подтоплений городских территорий в паводковый период.

Как сообщили в пресс-центре горадминистрации, эта тема обсуждалась на еженедельном совещании руководителей городских служб.

Сергей Дугин поставил задачу активизировать работы по очистке от снега крыш домов, признанных аварийными, в ежедневном режиме контролировать участки, которым угрожает подтопление.

"В этом году погодные условия способствуют быстрому сходу снега, тем не менее стихия еще может преподнести сюрпризы", — подчеркнул градоначальник.

В данный момент ведется контроль за движением воды по руслу реки Пивоварки, естественным водостокам по улицам Енисейская и Автотранспортная. Также проведено визуальное обследование территории, прилегающей к Пивоварке и ее притокам, определены места возможного подтопления домов с учетом прошлых лет.

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Осмотрены 15 пешеходных мостов через Пивоварку. В мэрии отмечают, что заторов под ними не выявлено, подходные пути к мостам не затруднены.

Напомним, что в текущем году Алтайский край в целом подходит к паводковому периоду в специфических условиях. Снега, как известно, минувшей зимой было немного. Однако в регионе зафиксировано сильное промерзание почвы, а это создает риски то, что талые воды не будут уходить в почву.

Еще в январе губернатор Алтайского края Александр Карлин подчеркивал: "Еще не факт, что паводок в этом году будет легче прошлого года, когда снегозапасы были в два-три раза больше, чем среднемноголетние".