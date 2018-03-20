Девять лет и шесть месяцев нужно семье из двух человек накопить на квартиру комфорт-класса в Москве. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов крупного риэлторского агентства.

Специалисты подсчитали, что московская семья со средним доходом в прошлом году заработала примерно 905 тысяч рублей. Между тем, стоимость квартиры площадью 58,2 кв. м. составляет около 8,77 млн рублей.

Накопить на нее с учетом минимальных расходов у семьи получится за 9 лет и 6 месяцев. Такую цифру аналитики высчитали, разделив стоимость жилья на годовой заработок супругов.

Также специалисты сообщают, что в целом квартиры в столичных новостройках стали доступнее, чем до кризиса 2014 года.