Девять лет и шесть месяцев нужно семье из двух человек накопить на квартиру комфорт-класса в Москве. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов крупного риэлторского агентства.
Специалисты подсчитали, что московская семья со средним доходом в прошлом году заработала примерно 905 тысяч рублей. Между тем, стоимость квартиры площадью 58,2 кв. м. составляет около 8,77 млн рублей.
Накопить на нее с учетом минимальных расходов у семьи получится за 9 лет и 6 месяцев. Такую цифру аналитики высчитали, разделив стоимость жилья на годовой заработок супругов.
Также специалисты сообщают, что в целом квартиры в столичных новостройках стали доступнее, чем до кризиса 2014 года.
Комментарии
Нормальный подсчет, это если не есть, не пить и детей не заводить. Хотя в Барнауле пропорции примерно те же.
в Барнауле намного больше, подсчитай обязательные траты, как поесть, одеться, коммуналка. У большинства семей в Барнауле после этого ничего не остается
Не есть не пить, квартиру не снимать.
Эта цифра для Барнаула, максимум Новосибирска, а не Москвы. 905 000 за 12 мес, 2 работающих... Это получается примерно по 37 тыс в месяц у каждого. В Москве зарплаты выше.