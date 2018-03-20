Алтайские полицейские защищают сослуживца, насмерть сбившего женщину

Большой резонанс вызвало случившееся на прошлой неделе дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника ГИБДД, который находился за рулем служебного Mercedes-Benz и наехал на 29-летнюю жительницу Усть-Канского района, которая чуть позже умерла от полученных травм.

По предварительным данным, 14 марта около 19:50 сотрудник полиции, двигаясь на служебном автомобиле Mercedes-Benz, около дома № 49 по улице Алтайская в селе Майма совершил наезд на 29-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части. Потерпевшая скончалась в автомобиле прибывшей бригады скорой помощи. Установлено, что сотрудник ГИБДД был трезв и находился на службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, и до ее окончания в правоохранительных органах информацию официально давать не будут. В то же время портал "Новости Горного Алтая" со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств утверждает, что многие комментаторы в соцсетях несправедливы и преждевременно обвиняют в случившемся полицейского.

По версии его сослуживцев, женщину сбил джип темного цвета, который скрылся с места происшествия. "Женщина уже лежала на проезжей части, она была травмирована, наш коллега не виноват в случившейся трагедии. Он не стал трусливо уезжать с места, а после наезда остановился, вышел, вызвал скорую помощь", — говорит собеседник.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам 8 (38844) 22-0-70; 8 (913) 999-90-72 или по адресу: с. Майма, ул. Механизаторов, дом 6, корпус 2.