Репродуктивное здоровье — тема деликатная. Громко говорить о проблемах с женским здоровьем, да и с мужским, как-то не принято. Но и замалчивать эти моменты уже нельзя: врачи приводят, увы, неутешительные данные.

Одни из самых распространенных заболеваний — миома матки и бесплодие. Такой диагноз вряд ли захочет услышать хоть одна женщина. Но к счастью, для современной медицины это не приговор. О том, что такое миома, какие виды лечения кроме хирургического существуют и как лечат бесплодие, читайте в интервью с заведующей гинекологическим отделением Железнодорожной больницы Мариной Тимченко.

- Марина Алексеевна, что такое миома и чем она опасна?

- Миома — это гормонально-зависимая доброкачественная опухоль матки. Печально то, что встречается у женщин очень молодого возраста. У нас самой молодой пациентке 18 лет. Миома матки может быть причиной кровотечений, болевого синдрома, невынашивания беременности, а в определенных случаях и бесплодия. Все зависит от количества узлов, их расположения и размера.

- Причины возникновения миомы? Их может быть не мало.

- В медицине нет однозначных ответов на многие вопросы. Что касается миомы, то здесь имеют место предрасполагающие факторы и факторы инициирующие рост опухоли. К первым, по современным данным, относятся: белая раса, раннее начало менструаций, отсутствие родов, ожирение, малоподвижный образ жизни и наследственный фактор.

К факторам инициирующим изменение и рост опухоли относятся изменения гормонального фона (беременность, нарушение правильной работы яичников — отсутствие овуляции) и изменение иммунитета (большую роль, как триггер роста миомы играют половые инфекции).

- Какие бывают симптомы? Очень часто миомы вообще не дают симптомов.

- К сожалению, этим миомы и коварны. Они могу себя вообще никак не проявлять. До определенных размеров, кода уже через живот может пальпироваться опухоль.

Что касается симптомов, то наиболее частое проявление миомы — это нарушение цикла (обильные менструации и/или маточные кровотечения, не связанные с менструацией). Кровотечения повторяются и могут приводить к анемии. И тогда появляются не специфические симптомы в виде слабости, головокружения, недомогания, частых ОРВИ, которые женщины не связывают с маточными кровотечениями. Они обращаются к терапевтам, другим специалистам и не всегда этой анемии находится причина.

- Некоторые врачи говорят, что миому в некоторых случаях не надо лечить. Мол, просто знайте, что она есть и периодически, раз в год, посещайте гинеколога. Согласны с этим?

- Нет. Так было раньше, много лет назад. Сегодня медицина перестраивается на рельсы профилактики. То есть, если человек приходит на профосмотр и у него выявляется миома, пусть она небольшая, пусть она никак себя не проявляет, должно быть назначено лечение. Наша задача, задача врачей — не допустить роста миомы до тех размеров, которые будут требовать хирургического лечения, в том числе и удаления матки. Не допустить появления симптомов, которые будут снижать качество жизни и здоровья женщины.

Поэтому, когда мы выявляем миому, даже самых маленьких размеров, мы должны поставить женщину на учет. Есть понятие диспансерного учета. Такие пациентки регулярно должны проходить осмотр у врача и ультразвуковое обследование. По результатам осмотров врач определяет тактику и стратегию лечения.

Конечно, подходы к ведению миомы могут меняться, наука не стоит на месте. Но самое главное – пациентка должна быть в контакте с врачом. Потому что может быть так: сейчас миома размером полтора сантиметра, вы живете спокойно. Потом планируете беременность, идете на УЗИ, а у вас там узел в десять сантиметров. И вам врач говорит, что сейчас нельзя беременеть, потому что миома может стать причиной осложненного течения беременности.

- Какие существуют варианты лечения?

В настоящее время у нас есть есть несколько вариантов лечения. И мы можем для каждой пациентки подобрать индивидуально подходящее именно ей лечение. Это и консервативное лечение в виде медикаментозных препаратов, хирургическое лечение. Также есть и малоинвазивные методики, которые проводятся у нас в отделении.

- Начиная с какого возраста проверяться на миому матки?

- Посещать врача надо не с целью узнать, есть или нет у меня миома, а с целью оценить состояние своего здоровья. Девочка, даже мама девочки, должна понимать свою миссию: не только родить дочку, но и заботиться о ее здоровье с раннего детства. Смотреть за тем, когда начинается менструация и как она устанавливается. Если есть какие-то отклонения от нормы, то мама должна отвести дочку к детскому гинекологу.

Когда девушка начинает жить половой жизнью, она должна понимать всю ответственность. И, естественно, с этого момента в жизни каждой девочки должен появляться врач-гинеколог. И это должно быть доверительное общение. Лучше вас никто не может оценить ваше состояние, описать его. Надо приходить и рассказывать о проблемах или тревогах врачу. И тогда доктор будет определять, надо ли идти на УЗИ и какие еще необходимы исследования. И если будет выявлена миома, то для каждой женщины подбирается идеальный именно для нее вариант лечения.

- Альтернативные варианты хирургическому лечения появились не так давно….

- Да, раньше, если вставал вопрос о хирургическом лечении, то это приводило к удалению матки. Сегодня стратегия лечения направлена на сохранение матки. И у нас есть достаточный арсенал методов лечения, чтобы сохранить орган.

Лечение доступно и безопасно. Сегодня есть альтернативные эффективные варианты лечения, которые подбирают каждой пациентке. Главное – заботиться о своем здоровье.

- Что касается бесплодия. Сегодня это не приговор? Например, процедура ЭКО может позволить парам родить здорового ребенка?

- Однозначно есть ситуации, когда беременность может наступить только в результате процедуры ЭКО. Например, пациентки, у которых нет маточных труб. Также на ЭКО отправляют тогда, когда испробованы все альтернативные методы лечения бесплодия.

- Тема бесплодия насколько сегодня актуальна?

- Очень! Сегодня все все чаще встречается не только женское, но и мужское бесплодие, также растет количество семейных пар, где бесплодие взаимообусловленно.

- Как в вашей больнице готовят к процедуре ЭКО?

- Мы проводим эндоскопическую подготовку. Когда требуется хирургическая коррекция. Или, если, например, надо пролечить эндометрит, подготовить полость матки.

Исторически сложилось, что наше отделение занималось проблемой бесплодия. Это было и есть одно из приоритетных направлений нашей работы. Это то, чем мы всегда занимались. Опыт, который у нас есть, он бесценный. Очень многие методики подготовки ЭКО разрабатывались на базе именно нашего отделения.

- Сегодня в каком случае ставят диагноз бесплодие?

- Бесплодие ставят парам, которые год и больше не могут зачать ребенка. Для пар старше 35 лет этот срок сокращен до шести месяцев.

- Что может стать причиной бесплодия?

- В настоящее время известны более 20-ти причин бесплодия. Наиболее частыми причинами являются воспаления. В результате которого может образоваться непроходимость маточных труб.

Большую роль в развитии бесплодия играет эндометриоз. Это очень распространенное заболевание. И один из его симптомов — отсутствие беременности у женщин. Нередко для того, чтобы поставить этот диагноз, необходимо провести эндоскопическую операцию.

Также могут привести к бесплодию эндокринные нарушения (нарушения работы яичников), иммунологические нарушения и другие факторы.

- Но сегодня, опять же, бесплодие не приговор.

- Нет. До того, как появилось ЭКО, это было приговором. Единственным выходом было усыновление ребенка. Но сегодня с появлением современных репродуктивных технологий рождение собственного ребенка возможно при любой патологии как у мужчины, так и у женщины.

- Сколько может занимать лечение?

- Все зависит от заболеваний, который выявлены у женщины. От ее состояния здоровья, от плана лечения. Но в течение двух лет с момента обращения женщина должна забеременеть. Максимум через два года.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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