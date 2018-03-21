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Какие объекты благоустройства победили в народном голосовании в Барнауле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Власти назвали шесть мест, за которые барнаульцы отдали больше всего голосов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти Барнаула назвали шесть территорий, который набрали больше всего голосов в проекте "Комфортная городская среда". В числе лидеров Нагорный парк, Площадь Мира и Сквер Химиков. 

Конверты с итогами голосования официально в присутствии журналистов вскрыли в администрации города в среду, 21 марта. Из десяти объектов было выбрано шесть. Они будут благоустроены уже в 2018 году.

Не будем вас томить. Вот, как распределились голоса барнаульцев:

Нагорный парк — 62 918

Площадь Мира и Аллея Целинников —53 430

Сквер Химиков — 47 595

Аллея Ленинградская — 43024

Пешеходная зона по ул. Молодежная — 36 358

Сквер Адмирала Кузнецова —34 036

Пешеходная часть Обского бульвара — 22 787

Аллея "25 лет Индустриальному району" — 21 940

Проезд Полюсный — 17 101

Демидовская площадь — 15814.
Всего в голосовании приняло участие более 88 тысяч барнаульцев.

Что именно будет сделано на победивших территориях, мы напишем в ближайшее время.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2018 11:39
- гость -

Вошли все места, за которые я голосовала!

0  0
21.03.2018 11:42
Геноцид Эклеров

всё логично, в спальных районах живет больше всего народа, вот они и проголосовали за свои окраины.
как по мне, так пускай доделают Нагорный парк, там никто не живет, но это фасад Барнео со стороны Энска, и туда много народа будет приходить тусить, как и с лестницей это было.
и хорошо, что Молодёжку в Центре сделают более комфортной. все общегородские мероприятия проходят в ближайшей близости от Молодежки.

а все эти аллеи целлиников и скверы химиков я даже не знаю где это находится.

0  0
21.03.2018 11:50
- гость -

Проезд Полюсный пусть Галактика сделает, надо было их заставить облагородить тот срач еще когда разрешение на строительство выдавали

0  0
21.03.2018 11:51
- гость -

Геноцид Эклеров
Вот из-за таких и живём в дерьме, зато снаружи красиво

0  0
21.03.2018 11:57
- гость -

да все голосовалки заранее уже известны

0  0
21.03.2018 11:57
гость

Хорошо хоть Демидовскую не тронули .

0  0
21.03.2018 12:11
- гость -

Живу на потоке, голосовал за сквер Химиков. Давно надо было благоустроить. Но ходят упорные слухи что весь сквер отдали под застройку. Есть смысл вкладывать деньги7

0  0
21.03.2018 12:19
-гость-

Тоже радуюсь, что Демидовскую площадь не тронут. Как показывали по проекту - там планировалось вырубить все ели, просто оголить ее ((((. Хватит уже - на Октябрьской такие ели вырубили!

0  0
21.03.2018 12:24
- гость -


21.03.2018 12:11
- гость -
Живу на потоке, голосовал за сквер Химиков. Давно надо было благоустроить. Но ходят упорные слухи что весь сквер отдали под застройку. Есть смысл вкладывать деньги?

Конечно сейчас вложат деньги, после под застройку, Вы же в России живёте.

0  0
21.03.2018 12:26
- гость -

Пешеходная часть Обского бульвара

не вошла в шестёрку, значит не будут там деревья вырубать?

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