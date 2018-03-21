Ежедневник

Всемирный день Земли. Этот праздник был провозглашен Генеральным секретарем ООН в марте 1971 года и с тех пор отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия.

Всемирный день поэзии.

Международный день леса.

Международный день кукольника.

Всемирный день человека с синдромом Дауна.

1685 г. — Родился Иоганн Себастьян Бах (ум. 1750), великий немецкий композитор.

1918 г. — Арестована царская семья Романовых.

21 марта 1684 года французский астроном Джованни Доменико Кассини открыл два новых спутника Сатурна: Диону и Тефию. Ранее он также открыл Япет и Рею.

21 марта 2014 года, год назад, президент РФ Владимир Путин подписал ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

21 марта 1839 года в селе Карево Псковской губернии родился композитор Модест Мусоргский.

21 марта 1946 года родился Тимоти Далтон, английский киноактер, исполнитель роли Джеймс Бонда.