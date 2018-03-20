Фото: vk.com/barneos22

Барнаул вступил в период паводка — первые его проявления зафиксированы в поселке Власиха.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, в частном секторе подтапливает улицу Набережную. "На месте работает техника, ломает лед на реке", — отмечает автор заметки.

В пресс-центре городской администрации порталу Amic.ru сообщили, что незначительное подтопление зафиксировано по адресу: улица Зеленая, 35.

В данном месте протекает небольшой ручей и сейчас вода пошла по поверхности льда. В этом районе работает техника подрядной организации, с которой у администрации Власихи заключен договор об оказании услуг.

"В данный момент здесь вскрывают лед. Необходимости откачивать воду пока нет. Дежурные бригады готовы в любой момент оказать помощь", — добавили в мэрии.

Напомним, что в ходе еженедельного совещания с городскими службами глава Барнаула Сергей Дугин поручил в ежедневном режиме контролировать участки, которым угрожает подтопление.

"В этом году погодные условия способствуют быстрому сходу снега, тем не менее стихия еще может преподнести сюрпризы", — подчеркивал градоначальник.

Отметим и то, что паводок-2018 на Алтае формируется в специфических условиях — зима была малоснежной. Однако риски вероятных проблем с быстрым уходом талых вод на сей раз создает сильно промерзшая почва.