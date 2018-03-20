Авиакомпания "Аэрофлот" категорически опровергает сообщения, которые распространили СМИ о том, что пилот воздушного судна рейса Казань — Москва находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет ТАСС.

В авиакомпании изданию рассказали, что пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан". Данная экспертиза показала, что у пилот нет признаков алкогольного опьянения.

Ранее Mash сообщил, что в Казани самолет "Аэрофлота" задержали на шесть часов из-за того, что его пилот был пьян.

