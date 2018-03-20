Более 100 миллионов рублей собрано в рамках марафона "Поддержим ребенка" в Алтайском крае. Об этом сообщили краевом отделении Российского детского фонда, которое является оператором масштабного благотворительного проекта, пишет сайт правительства региона.

Сегодня, 20 марта, в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" прошло торжественное открытие марафона "Поддержим ребенка — 2018".

Меценаты вручили медицинским учреждениям края сертификаты на приобретение лекарственных препаратов для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, а также на покупку инсулиновых помп и расходных материалов к ним — для детей с сахарным диабетом. Среди благотворителей — управление Алтайского края по промышленности и энергетике, Алтайское отделение Сбербанка России, Благотворительный фонд "ЕГА".

Напомним, старт марафона был дан в марте 2009 года по инициативе губернатора Александра Карлина. За первый год было собрано более четырех миллионов рублей на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.

В 2017 году был установлен своеобразный рекорд по объемам благотворительной помощи: собрано 18 миллионов рублей для нуждающихся в помощи детей Алтайского края. С начала года сумма пожертвований составила 1 миллион 700 тысяч рублей. Сумма собранных за девять лет средств составила 100 миллионов рублей.