Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, которая забыла ребенка после прогулки в Красноярске. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в конце прошлого года. 53-летняя руководитель и учредитель частного детского сада вывела на прогулку детей. Учреждение находится в квартире обычного жилого дома. Вход в него осуществляется через через подъезд.

Возвращаясь с прогулки, женщина завела в квартиру всех детей, а одного мальчика (на тот момент малышу было 1 год и девять месяцев) забыла на лестничной площадке. Ребенок уснул в подъезде. Малыша обнаружила соседка.

На учредительницу детсада завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Подобный случай произошел недавно во Владимире. Мальчика также забыли после прогулки. Группа зашла в сад, а ребенок остался на улице. Мальчик около 20 минут стучался в дошкольное учреждение, но ему никто не открывал. Ребенка заметили жители соседнего дома и позвонили руководству детсада, после чего воспитательница вышла за мальчиком.