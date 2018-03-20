Жителю Барнаула Герасиму Григорьеву срочно нужна помощь. Молодой человек находится в больнице Таиланда в коме с лихорадкой денге (острое трансмиссивное вирусное заболевание, — прим.ред).

"Герасим попал в больницу 16 марта. Этот вирус он уже переносит повторно. Брат не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое", — рассказала порталу Amic.ru сестра молодого человека Полина.

Также девушка рассказала, что семья обращалась за помощью по линии МИД России и в краевые ведомства. Родственникам сейчас важна любая помощь. Даже простая консультация, относительно того, что им делать: оставлять Герасима на лечении в Таиланде или транспортировать его в Россию.

В настоящий момент состояние барнаульца стабильно тяжелое. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Родные молодого человека рассказывают, что лечение обходится в 150 тысяч рублей в сутки (80.000ТНБ).

Также клич о помощи размещен в соцсетях. "Может у кого-то есть знакомые в консульстве в Тайланде или кто-то подскажет как быть в этой ситуации (по официальным телефонам не отвечают, либо отвечают на Тайском). Также просим оказать материальную помощь", — сказано в сообщении.

Контактный телефон мамы Герасима (Татьяны Николаевны Григорьевой) +7 983 171-63-42, сестры (Полина) +7 913 268-35-76.

Лихорадка де́нге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром.

Встречается лихорадка денге преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.