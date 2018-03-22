Впервые в Барнауле состоится большое сольное шоу СМЕТАНА band. Музыканты представят в краевой столице лучшие песни за 5 лет существования группы. Концерт пройдет 19 апреля в Rock Pub (Союза Республик, 44а).

СМЕТАНА band — это группа из Днепра, получившая известность благодаря жизненным и смелым клипам на youtube на злободневные темы. Общий просмотр их контента уже превысил 6 млн просмотров. По словам организаторов, группа успешно гастролирует по всем уголкам страны, а также ближнему зарубежью, собирая полные залы.

Все подробности о барнаульском концерте в группе мероприятия.