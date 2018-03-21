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Среда, 21 марта, в Алтайском крае отметится крайне нестабильной погодой с потеплением до +7 градусов, ветром, а также осадками в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневные температуры в регионе составят +2...+7 градусов, в северных районах 0...-5 градусов.

"В отдельных районах дождь, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица гололедные явления", — сообщают синоптики.

Ветер будет юго-западным с переходом днем на юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле в конце дня дождь, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят +2...+4 градуса. Ветер, 5-10 метров в секунду.