Американские ученые создали безопасную краску для волос из графена, сообщает "ФАН". Специалисты превратили графен в безопасный краситель с сильнейшими антистатическими свойствами.

Исследователь рассказал, что компонент представляет собой одиночный слой атомов углерода, при этом структуры соединены между собой связью, напоминающей пчелиные соты.

Пластинки новейшего вещества формой и размером очень напоминают частицы человеческого волоса. Данный факт заставил экспертов применить краску в индустрии красоты.

Для того, чтобы изготовить эту краску можно использовать любой поврежденный или низкокачественный графен. Подчеркиваются, что это абсолютно безопасное вещество.