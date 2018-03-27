Предыдущие публикации Amic.ru, касающиеся ситуации вокруг непрекращающихся проверок компании "Арсал", занимающейся добычей цист рачка артемии на озере Большое Яровое, вызвали немало откликов у наших читателей.

В этой истории есть еще один любопытный персонаж. О том, какая роль отводится в сюжете с "окошмариванием" малого бизнеса руководителю Верхнеобского ТУ Росрыболовства Владимиру Султанову, мы уже рассказывали. Вероятно, эта схема не действовала бы без еще одного важного специалиста — директора Алтайского филиала ФГБНУ "Госрыбцентр" Любови Весниной.

Как известно, Госрыбцентр и его филиалы, помимо научно-исследовательской деятельности, мониторинга на рыбохозяйственных водоемах, проводят экологическую экспертизу проектов народно-хозяйственных объектов и дел по представлениям арбитража, прокуратуры и природоохранных органов.

В случае с "Арсалом" замысел проверяющих, вероятно, заключался в следующем: ТУ Верхнеобское изымает пробы цист артемии у "Арсала", далее эти пробы отправляются в Алтайский филиал Госрыбцентра, который должен провести исследования отобранных у "Арсала" проб цист и установить их принадлежность конкретному водоему, а именно озеру Кучукское. А поскольку права на добычу в этом водоеме у "Арсала" отсутствуют, появляется повод обвинить в незаконной добыче. Параллельно должно было появиться заключение о том, что в 2017 году в озере Большое Яровое цист якобы не было. И "Арсал" не мог добыть сырье в озере Большое Яровое.

При этом отметим, что достоверное исследование цист на принадлежность определенному водоему — большой вопрос, так как в мировой практике до сих пор таких методик просто не существует.

Стоит отметить, что подобные научные изыскания в Сибири проводит только одна организация – Госрыбцентр. Однако, как отмечают некоторые хозяйственники, качество заключений Алтайского филиала оставляет желать лучшего. Более того, ни разу прогноз экспертов из барнаульского Госрыбцентра не совпал с реальным положением вещей.

Таким образом, методика исследований, расчета и оценки запасов рачка артемии не даёт реальной картины состояния водоема и может как завышать необоснованно, так и занижать фактические результаты. При этом предполагаемые выводы экспертов оспорить фактически будет негде. Получается своеобразный замкнутый круг.

Любовь Веснина далеко не первый год возглавляет Алтайский филиал. К слову, успевает она еще и выращивать себе научную смену. Так, доктор биологических наук в качестве руководителя консультировала своих сотрудников в ходе подготовки и написания кандидатских диссертаций.

Сотрудниками Алтайского филиала подготовлено две диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Что характерно, в обоих случаях интересуются будущие кандидаты биологических наук именно рачками артемии, да еще и обитающими в озере Большое Яровое. То есть именно там, где ведет добычу "Арсал". Вот одна из тем — "Жаброногий рачок Artemia Leach, 1819 в гипергалинных озёрах Алтайского края (на примере озера Большое Яровое)". Автор работы — Галина Пермякова.

Куда более показательна вторая диссертация. Ее автор — Роман Клепиков. Интересно, что именно фамилию г-на Клепикова можно часто услышать в контексте контрабандных поставок цист артемии. При этом речь идет даже не об Алтайском крае, а о СФО в целом. В этой связи тема его кандидатской выглядит довольно символично: "Цисты рачка Artemia Leach, 1819 в гипергалинных озёрах Алтайского края".

Ну и, наконец, еще один любопытный эпизод, касающийся все тех же цист артемии. Надо сказать, что в самом начале марта Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству опубликовало короткую, но вполне показательную новость. Речь идет о том, что государственным инспектором Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства 2 февраля совместно с сотрудниками полиции МО МВД России "Славгородский" по Алтайскому краю были проведены мероприятия в местах транспортировки и хранения водных биоресурсов и продукции из них.

В ходе рейда выявлен факт незаконной перевозки артемии на стадии цист без соответствующих документов. Всего было изъято 19 707 кг цисты артемии. В процессе подготовки к рассмотрению дела назначено гидробиологическое исследование, которое проводится, конечно же, Алтайским филиалом ФГБНУ "Госрыбцентр". Происхождение цисты артемии устанавливается.

Сообщение подписано госинспектором Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Алексеем Бровко.

В этом сообщении вызывают вопросы два момента. Во-первых, почему, если выемка произошла еще в начале февраля, информацию о ней опубликовали только спустя месяц?

Во-вторых, почему не названа организация, допустившая нарушение законодательства, и когда станут известны результаты исследований отобранных образцов биоматериала? При этом обращает на себя внимание объем изъятого — аж 19,7 тонны.

Отметим, что основными добывающими предприятиями на Алтае цист артемии являются ООО "Арсал" и подконтрольные "Кучуксульфату" структуры.