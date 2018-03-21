Среда, 21 Март, 12:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,7
€ 71,23
500374
6°
Обь
-13см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Выборы президента в Алтайском крае: эксперты оценили итоги

, ИА "Амител"
Регион показал хорошую явку и высокий процент за президента

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Явка в регионах Сибири традиционно ниже среднероссийской. Алтайский край тоже демонстрировал ее снижение из года в год. Но в 2018 году на выборах президента была рекордная активность избирателей как в районах, так и в городах. По словам политологов, власти Алтайского края справились с задачей повышения активности избирателей. Об этом пишет "Клуб регионов".

Команда губернатора провела насыщенную и яркую агитационную кампанию, направленную на привлечение избирателей на выборы.

"Местные власти в основном работали на повышение явки. У них изначально были инструкции работать на повышение явки, а не за кандидата", — прокомментировал директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

По словам политтехнолога Сергея Маркелова, перед регионами стояла задача смотреть и усиливать федеральный сигнал: разгонять послание, выбирать из федерального социального тренда то, что близко регионам.

"И, конечно, Карлин в Алтайском крае и другие опытные губернаторы могли вложить и региональный компонент", — пояснил Маркелов.

Политологи подчеркивают: итоги выборов в регионе позволяют говорить о существенном росте поддержки федеральной власти. Если сравнивать с рейтингом партии власти, то уровень нынешней поддержки превышает более чем в два раз поддержку кандидатов от "ЕР" на всех предыдущих выборах разных уровней.

Кампания прошла без скандалов. Край двигался в общей федеральной логике, следуя линии ЦИКа и активно участвуя в его проектах. Признаков использования админресурса или подготовки незаконных схем не выявила ни оппозиция, ни ЦИК, ни даже недоброжелатели губернатора Александра Карлина. Край посетили многочисленные иностранные наблюдатели. Они сходятся во мнении, что кампания в регионе прошла легитимно.

Из всех кандидатов в президенты наибольшую персональную активность в Алтайском крае развернули коммунисты. И Павел Грудинин, и Максим Сурайкин посетили регион. Представители КПРФ выстроили свою кампанию на атаке на губернатора, пытаясь максимально конвертировать протестные настроения части жителей региона по отношению к Карлину в голоса за своего кандидата.

Но Алтайский край показал максимальный процент поддержки действующего президента.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.03.2018 10:40
гость

высокий процент за президента

Путин у нас набрал на 15 % меньше, чем в среднем по стране. А Грудинин в 2 раза больше, чем в среднем по стране. Что по этому поводу говорят эксперты?

0  0
21.03.2018 11:02
Гость

Что им скажут говорить, то и будут говорить.

0  0
21.03.2018 11:03
- гость -

самый нищий край голосует за стабильность! )) За стабильно низкие низкие зарплаты, за стабильно плохие дороги, за отсутствие медицины и т.д.

0  0
21.03.2018 11:07
Сумрачный гений

Эксперты должны сказать, что это закономерность, т.к. Алтайский край позиционируется как "аграрный регион" некогда входивший в "красный пояс". Отсюда очевидно, что коммунисты, подсунув "типа колхозника", сумели срубить голоса в крае по максимуму.

ЗЫ ИМХО провал здесь не местных единоросов (которые на коротком участке предвыборной кампании задействовали свои ресурсы по максимуму), а федеральных чиновников от партии власти, которые не сумели местным аграриям намазать "масло на колбасу" в виде предвыборных обещаний (которые, кстати, по давней российской традиции не обязательно исполнять).

0  0
21.03.2018 11:08
Сумрачный гений

21.03.2018 11:03
- гость -

Если не нравится - можно найти более тёплое для попы место.

PS Но лучше вместо диванной аналитики заняться реальным делом на благо родине.

0  0
21.03.2018 11:15
- гость -

21.03.2018 11:08
Сумрачный гений
---------
Мне то пофиг до вас. Ржу. Живете в говне, умрете в говне.

0  0
21.03.2018 11:16
- гость -

"Но Алтайский край показал максимальный процент поддержки действующего президента." - Это как перевести, если оп количеству проголосовавших за ВВП относительно явки мы вторые с конца после САХА?

0  0
21.03.2018 11:21
Сумрачный гений

21.03.2018 11:15
- гость - Мне то пофиг до вас.

Это до кого "до вас"? Я к АК имею весьма опосредованное отношение.

PS Когда последний раз был там не заметил, что кто-то живет "в говне" (кроме тех кому это нравится).

PPS А если "пофиг" зачем советы раздаёшь? У тебя их спрашивали?

0  0
21.03.2018 11:22
гость

А кто это у нас в говне живет и ржет? Я понял, кто в говне живет, за Путина не голосовал

0  0
21.03.2018 11:23
- гость -

Как вы думаете, Telegram сносить или его попугают, но не забанят?

0  0
21.03.2018 11:24
Геноцид Эклеров

21.03.2018 11:15
- гость -

а вот щас абидна было)
сам то откуда?

0  0
21.03.2018 11:28
Сумрачный гений

Зачем банить то, что можно захватить? Можешь по этой теме у Володи Ульянова почитать (он брал однажды телеграф).

PS Ну да, это был не "Телеграм", а собственно какая разница?! )))

0  0
21.03.2018 11:31
гость

м етод кнута и пряника один из факторов активности при голосовании а также обещания которых можно не увидеть Народ верит обещаниям и он еще больше нищает за счет повышения цен и тарифов Чиновники может уменьшите свои аппетиты поделитесть с лекторатом

0  0
21.03.2018 11:32
Про Выборы

Гражданка Иванова пришла на избирательный участок, посетила буфет, поела каши из полевой кухни, сходила на концерт детской самодеятельности, купила дешевой гречки, померила давление, получила бесплатно воздушный шарик, но забыла проголосовать. На общий результат это никак не повлияло.

0  0
21.03.2018 11:33
Сумрачный гений

21.03.2018 11:24
Геноцид Эклеров
сам то откуда?

Надеюсь не из запрещённого в России "Украинского Государства Ивана-Франковска и Львова"? )))

0  0
21.03.2018 11:34
- гость -

Почему по результатам выборов рейтинг Путина резко снизился с 146 до 76 процентов?

0  0
21.03.2018 11:36
гость

21.03.2018 11:34
- гость -

Может потому, что рейтинг Навального поднялся с нуля до 1,5 %? После того, как с Ксюхой поругался

0  0
21.03.2018 11:41
гость

Явка была высокой, потому что был Грудинин. Путинские испугались, а те что за Грудинина наивно верят в справедливые и честные выборы.

0  0
21.03.2018 11:51
Гость

Вася Пупкин не ходил на выборы. Но на общий результат это никак не повлияло.

0  0
21.03.2018 12:12
гость

Вася Пупкин не ходил, потому, что он сидел в говне и ржал над теми, кто пошел

0  0
21.03.2018 12:30
месный

Эти выборы это надувалово просто запредельного масштаба!

21.03.2018 11:41
гость

явка была высокой и путин набрал стока - исключительно потому, что людей тупо заставили разными способами это сделать

0  0
21.03.2018 12:32
- гость -

Шпилькин говорит о 10 млн вбросов, а сколько в крае?


0  0
21.03.2018 12:33
гость

21.03.2018 12:30
месный

А Трамп набрал стока, потому что Путин вмешался. А Брексит набрал стока, потому что тоже Путин вмешался. Вообщем если что-то мешает танцевать, это Путин виноват

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
12:33
Голландские ученые выяснили, откуда берется синдром хронической усталости 0
12:24
Землетрясение называют одной из причин падения плиты на девочку в Барнауле 0
12:11
Американский миллиардер Питер Петерсон скончался на 92-м году жизни 0
12:03
Барнаулец, имеющий 16 судимостей, совершил серию краж за один день 4
11:53
Что такое лихорадка денге, чем она опасна и где ей можно заразиться 2
11:42
Называем победителей конкурса от Amic "Собери слово" 0
11:40
ЦБ хочет запретить кредиторам отдавать долги "черным" коллекторам 4
11:33
Какие объекты благоустройства победили в народном голосовании в Барнауле 10
11:30
Упал на крышу: опубликовано фото перевернувшейся машины полиции на Алтае 1
11:23
Барнаульские пиццайоло заявились на первый чемпионат Сибири по пицце 0
11:11
Автомобиль Toyota RAV4 подожгли на парковке у барнаульского ТЦ "Павловский" 1
11:09
Страховка для выезда за границу: что она дает и какая медпомощь положена 1
11:02
Полицейский перевернулся на служебном автомобиле в Алтайском крае 2
10:52
Две тысячи рабочих мест поручил создать в новых ТОСЭР Александр Карлин 4
10:43
Барнаульский хоккеист забросил свою первую шайбу в НХЛ в составе "Детройта" 1
10:32
Выборы президента в Алтайском крае: эксперты оценили итоги 23
10:21
Фура в Барнауле попала под тепловоз на железнодорожном переезде 8
10:16
Учение по "взрыву" в газовой котельной отработали в Барнауле 0
10:01
"Я не шучу": Александр Карелин согласился перенести столицу в Горно-Алтайск 9
09:51
НГТУ лишился аккредитации по девяти направлениям 9
09:40
Инди-рок-группа VLNY из Самары проведет концерт в Барнауле 0
09:38
Вымогательство с избиением: что ждет обидчиц барнаульской школьницы 20
09:22
Коллектор ушел под землю в центре Барнаула 12
09:15
Движение для машин и автобусов откроют на Крымском мосту уже в мае 8
09:05
Пенсионерку в Бийске судят за мошенничество с криптовалютой 5
09:00
Как стать специалистом по недвижимости за три дня 0
08:43
Семеро пожарных тушили пожар в жилом доме в Рубцовске 0
08:30
Где купить электросчетчик со скидкой 0
08:25
СКР подозревает хозяина барнаульской автомастерской в убийстве работника 1
08:13
Егор Крид удивит барнаульцев своей новой "взрослой" пластинкой 0
08:04
Цены тают: студия в апарт-комплексе"SKY-M" всего за 699 тыс. рублей 0
07:50
Ежедневник: чем известно 21 марта в России и мире 1
07:34
Дом с дизайнерским проектом и абрикосами продают в Барнауле за 12 млн руб. 12
07:22
Как и когда изменится штраф за нарушения проезда на железнодорожных переездах 7
07:11
Бензин в Алтайском крае не растет в цене уже третий месяц 21
07:03
Новый проект Amic.ru: Здоровье
Amic.ru создал справочник, в котором можно найти полезные советы и узнать о предложениях клиник Барнаула
06:48
Горячие девушки на холодном снегу: самые красивые сноубордистки GrelkaFest 2
06:32
Питоны, якоря и звезды: что "кололи" себе президенты, вожди и императрицы 1
06:14
Страшный гололед и мокрый снег обещают в Алтайском крае 21 марта 0
06:01
Вложения оправдались: алтайский политолог об успехах и провалах выборов 0
03:53
Медведев поручил до 26 июня определить статус самозанятых 1
02:55
Трамп поздравил Путина в ходе телефонного разговора 0
01:30
Медведев поручил продумать параметры расчета налога на имущество физлиц 1
00:16
Центры по изучению вечной мерзлоты появятся в Сибири 0
23:58
Новым гендиректором "Сибэко" назначен Михаил Кузнецов, возглавляющий СГК 0
23:40
Прохожий кидался коктейлями Молотова напротив здания Совфеда 1
23:06
Минтранс поддержал строительство частных автодорог в России 1
22:52
ЦИК не будет подводить итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы 0
22:25
Кражу денег с банковских карт будут наказывать сроком до 6 лет 0
22:10
Министр спорта назвал "высочайшим" уровень подготовки России к ЧМ-2018 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.