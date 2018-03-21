Выборы президента в Алтайском крае: эксперты оценили итоги

Явка в регионах Сибири традиционно ниже среднероссийской. Алтайский край тоже демонстрировал ее снижение из года в год. Но в 2018 году на выборах президента была рекордная активность избирателей как в районах, так и в городах. По словам политологов, власти Алтайского края справились с задачей повышения активности избирателей. Об этом пишет "Клуб регионов".
Команда губернатора провела насыщенную и яркую агитационную кампанию, направленную на привлечение избирателей на выборы.
"Местные власти в основном работали на повышение явки. У них изначально были инструкции работать на повышение явки, а не за кандидата", — прокомментировал директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.
По словам политтехнолога Сергея Маркелова, перед регионами стояла задача смотреть и усиливать федеральный сигнал: разгонять послание, выбирать из федерального социального тренда то, что близко регионам.
"И, конечно, Карлин в Алтайском крае и другие опытные губернаторы могли вложить и региональный компонент", — пояснил Маркелов.
Политологи подчеркивают: итоги выборов в регионе позволяют говорить о существенном росте поддержки федеральной власти. Если сравнивать с рейтингом партии власти, то уровень нынешней поддержки превышает более чем в два раз поддержку кандидатов от "ЕР" на всех предыдущих выборах разных уровней.
Кампания прошла без скандалов. Край двигался в общей федеральной логике, следуя линии ЦИКа и активно участвуя в его проектах. Признаков использования админресурса или подготовки незаконных схем не выявила ни оппозиция, ни ЦИК, ни даже недоброжелатели губернатора Александра Карлина. Край посетили многочисленные иностранные наблюдатели. Они сходятся во мнении, что кампания в регионе прошла легитимно.
Из всех кандидатов в президенты наибольшую персональную активность в Алтайском крае развернули коммунисты. И Павел Грудинин, и Максим Сурайкин посетили регион. Представители КПРФ выстроили свою кампанию на атаке на губернатора, пытаясь максимально конвертировать протестные настроения части жителей региона по отношению к Карлину в голоса за своего кандидата.
Но Алтайский край показал максимальный процент поддержки действующего президента.
Комментарии
высокий процент за президента
Путин у нас набрал на 15 % меньше, чем в среднем по стране. А Грудинин в 2 раза больше, чем в среднем по стране. Что по этому поводу говорят эксперты?
Что им скажут говорить, то и будут говорить.
самый нищий край голосует за стабильность! )) За стабильно низкие низкие зарплаты, за стабильно плохие дороги, за отсутствие медицины и т.д.
Эксперты должны сказать, что это закономерность, т.к. Алтайский край позиционируется как "аграрный регион" некогда входивший в "красный пояс". Отсюда очевидно, что коммунисты, подсунув "типа колхозника", сумели срубить голоса в крае по максимуму.
ЗЫ ИМХО провал здесь не местных единоросов (которые на коротком участке предвыборной кампании задействовали свои ресурсы по максимуму), а федеральных чиновников от партии власти, которые не сумели местным аграриям намазать "масло на колбасу" в виде предвыборных обещаний (которые, кстати, по давней российской традиции не обязательно исполнять).
21.03.2018 11:03
- гость -
Если не нравится - можно найти более тёплое для попы место.
PS Но лучше вместо диванной аналитики заняться реальным делом на благо родине.
21.03.2018 11:08
Сумрачный гений
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Мне то пофиг до вас. Ржу. Живете в говне, умрете в говне.
"Но Алтайский край показал максимальный процент поддержки действующего президента." - Это как перевести, если оп количеству проголосовавших за ВВП относительно явки мы вторые с конца после САХА?
21.03.2018 11:15
- гость - Мне то пофиг до вас.
Это до кого "до вас"? Я к АК имею весьма опосредованное отношение.
PS Когда последний раз был там не заметил, что кто-то живет "в говне" (кроме тех кому это нравится).
PPS А если "пофиг" зачем советы раздаёшь? У тебя их спрашивали?
А кто это у нас в говне живет и ржет? Я понял, кто в говне живет, за Путина не голосовал
Как вы думаете, Telegram сносить или его попугают, но не забанят?
21.03.2018 11:15
- гость -
а вот щас абидна было)
сам то откуда?
Зачем банить то, что можно захватить? Можешь по этой теме у Володи Ульянова почитать (он брал однажды телеграф).
PS Ну да, это был не "Телеграм", а собственно какая разница?! )))
м етод кнута и пряника один из факторов активности при голосовании а также обещания которых можно не увидеть Народ верит обещаниям и он еще больше нищает за счет повышения цен и тарифов Чиновники может уменьшите свои аппетиты поделитесть с лекторатом
Гражданка Иванова пришла на избирательный участок, посетила буфет, поела каши из полевой кухни, сходила на концерт детской самодеятельности, купила дешевой гречки, померила давление, получила бесплатно воздушный шарик, но забыла проголосовать. На общий результат это никак не повлияло.
21.03.2018 11:24
Геноцид Эклеров
сам то откуда?
Надеюсь не из запрещённого в России "Украинского Государства Ивана-Франковска и Львова"? )))
Почему по результатам выборов рейтинг Путина резко снизился с 146 до 76 процентов?
21.03.2018 11:34
- гость -
Может потому, что рейтинг Навального поднялся с нуля до 1,5 %? После того, как с Ксюхой поругался
Явка была высокой, потому что был Грудинин. Путинские испугались, а те что за Грудинина наивно верят в справедливые и честные выборы.
Вася Пупкин не ходил на выборы. Но на общий результат это никак не повлияло.
Вася Пупкин не ходил, потому, что он сидел в говне и ржал над теми, кто пошел
Эти выборы это надувалово просто запредельного масштаба!
21.03.2018 11:41
гость
явка была высокой и путин набрал стока - исключительно потому, что людей тупо заставили разными способами это сделать
Шпилькин говорит о 10 млн вбросов, а сколько в крае?
21.03.2018 12:30
месный
А Трамп набрал стока, потому что Путин вмешался. А Брексит набрал стока, потому что тоже Путин вмешался. Вообщем если что-то мешает танцевать, это Путин виноват