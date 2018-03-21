Компания "Алтайлес" поставила уход за лесом на первое место

Лес — богатство природы, значение которого трудно переоценить. Лес является экосистемой, в которой всё взаимосвязано: деревья и кустарники, травяной покров, звери и птицы, грибы и насекомые, а также микробы.

Сегодня лес называют зеленым золотом за его особую ценность и незаменимое экономическое значение. Он является источником древесины, топлива, строительных материалов, сырья для различных видов промышленности.

Несмотря на то, что с хозяйственной точки зрения лес рассматривается как ресурс, компания "Алтайлес" имеет свое, отличное от традиционного, видение на этот счет. На первом месте — уход за лесом, и только затем — пользование его дарами.

Ежегодно "Алтайлес" вкладывает более 300 млн рублей в охрану, защиту и воспроизводство лесов, перечисляет более 700 млн рублей в бюджеты и внебюджетные фонды. Для выращивания посадочного материала компания содержит лесные питомники и лесосеменные станции на площади более 10 га.

Компания "Алтайлес" поддерживает благотворительные мероприятия, проводит собственные акции по восстановлению лесов, озеленению городов и сел, реализует значимые эколого-просветительские проекты, призванные сохранить и приумножить лесные богатства, в том числе "краснокнижные" виды растений и животных. За несколько лет, на безвозмездной основе, предоставлено более 10 млн сеянцев хвойных и лиственных пород жителям Алтайского края и соседних регионов.

Также активно проводится работа с подрастающим поколением. На базе предприятий компании созданы и действуют школьные лесничества, в которых занимается около 400 будущих лесоводов. Ребята обучаются азам лесной профессии, занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в региональных и всероссийских мероприятиях, помогают в лесовосстановительных работах, проходят практики.

Еще одним направлением компании "Алтайлес" по защите и восстановлению лесов является одна из лучших систем охраны лесов от пожаров в стране. Средства, направленные на оснащение лесной пожарной службы, исчисляются сотнями миллионов рублей. По мнению сотрудников лесного холдинга "Алтайлес", противопожарная служба должна только усиливаться, никакие внешние факторы, в том числе экономические кризисы, не должны сказываться на охране алтайских боров. "Алтайлес" уделяет самое пристальное внимание своевременному восстановлению гарей, оставшихся в "наследство" после крупных лесных пожаров конца девяностых — начала двухтысячных.

Сберегая леса, "Алтайлес" вносит колоссальный вклад в благополучие каждого жителя Алтайского края.

"Алтайлес" поздравляет всех работников лесной отрасли и жителей Алтайского края с праздником – международным днем леса.