Фото: avito.ru

Коттедж площадью 230 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом расположен на участке 13 соток. Три уровня – два полноценных этажа и отапливаемый подвал.

"Газовое отопление. Брус обложен кирпичом. Имеется дизайнерский проект. На первом этаже — гостиная, кухня-столовая, спальня. В санузле — раковина, унитаз, душевая кабина, теплый пол. На втором этаже находятся три больших спальни, просторный коридор и санузел (джакузи, раковина, биде, унитаз). Второй этаж под отделку", — отмечает автор объявления.

Также на участке имеется большая баня, с просторной комнатой отдыха, гараж на две машины.

"Из посадок на участке есть виноград, жимолость, абрикосы, вишня, малина, клубника", — также указывает продавец.