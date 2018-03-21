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Средние цены на топливо в Алтайском крае на розничном рынке продолжают переживать стабильный период – горючее не дорожало в регионе с середины января.
Таковы данные центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Так, в период с 11 по 18 марта в Алтайском крае средняя стоимость литра бензина АИ-92 составляла 37 рублей, АИ-95 – 38,89 рубля, дизельного топлива – 40,53 рубля. Такой ценник в регионе держится уже девять недель.
Отсутствие роста цен на горючее характерно для всего Сибирского федерального округа.
Что касается ситуации на федеральном уровне, то и в целом в стране с 11 по 18 марта средние цены на нефтепродукты не изменились.
"Средняя цена на автобензин АИ-92 сохранилась на уровне 38,57 руб./литр, на АИ-95 — 41,26 руб./литр, дизельного топлива зимнего — на отметке 41,05 руб./литр, дизельного топлива летнего — 38,96 руб./литр", — описывают ситуацию за последнюю неделю на российском рынке в ЦДУ ТЭК.
В последний раз очень заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с резким удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре – декабре прошлого года.
В самом начале текущего года в регионе также фиксировалось повышение цен на топливо, но оно было незначительным.
Комментарии
Вот ведь накаркаете сейчас.....
А с какого перепуга он должен расти ? Ааааа , ТРАДИЦИОННО. Щас попрет, выборы-то прошли.
А дизель в опте с января почти на 3 рубля за литр подорожал!!!!об этом почему не говорят!!!!в опте по 40-50!!!!на чем сеять господа?
Охренеть
21.03.2018 07:43
- гость -
Нам то опт каким боком, пусть сельхозпроизводители мучаются. Мы то в розницу берем. У нас цены другие.
Куда им рости , как сигареты по 100 будет.
ну вот -реальная работа губернатора