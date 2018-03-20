Кражу денег с банковских карт будут наказывать сроком до 6 лет

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, вводящий наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет за хищение средств с банковских карт и виртуальных кошельков, пишет "Парламентская газета".

Согласно документу, кража с банковского счета или кража электронных денежных средств может привести к наложению штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо к принудительным работам на срок до 5 лет с ограничением свободы до 1,5 лет.

В зависимости от похищенных сумм срок наказания может составить 6 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.

Такое же наказание предусмотрено действующим законодательством за кражи, совершённые с незаконным проникновением в жилище и кражи в крупном размере.

В законопроекте также предлагается уточнить статью Уголовного кодекса о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Хищение с банковских счетов или электронных кошельков будет приравнено к хищению по предварительному сговору. Наказание за это предусматривается в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас при квалификации хищений с банковских карт применяются несколько статей Уголовного кодекса. Так, срок лишения свободы по статьям "кража" и "мошенничество" может достигать 2 лет, а статья "мошенничество с использованием платежных карт" при отсутствии отягчающих обстоятельств не предусматривает лишения свободы вообще.

Кроме того, наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет будет введено за хищение чужого имущества с использованием поддельной или принадлежащей другому владельцу карты.

По действующему законодательству, мошенничество с использованием платежных карт не предусматривает наказания в виде лишения свободы: оно наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года. Альтернативой может стать арест на 4 месяца.